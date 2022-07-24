انتهاء توزيع الكتب على المدارس الابتدائية والمتوسطة بالرياض

تواصل- واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض توزيع المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مدارس البنين والبنات للعام الدراسي المقبل 1444هـ.

وأوضح مساعد المدير العام للشئون المدرسية بتعليم الرياض الدكتور محمد آل حسين، أن الانتهاء من تنفيذ خطة صرف وتوزيع المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للعام المقبل 1444هـ، مشيرًا إلى أنه تم صرف جميع المقررات لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة وفق الخطة الزمنية المقررة .

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وجرى توزيع مقررات المرحلة الابتدائية البالغة أكثر من (27.169) مليون كتاب على (1471) مدرسة للبنين والبنات يستفيد منها أكثر من (553) ألف طالب وطالبة.

كما تم توزيع مقررات المرحلة المتوسطة البالغة أكثر من (5.889) ملايين كتاب على (638) مدرسة ليستفيد منها قرابة (249) ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الكوادر البشرية المشاركة في خطة النقل (259) فردًا عن طريق (89) أسطولاً للنقل والتوزيع.