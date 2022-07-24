الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بتداولات بلغت 5.1 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11975 نقطة
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اقتصادية

بتداولات بلغت 5.1 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11975 نقطة

بتداولات بلغت 5.1 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11975 نقطة
٠٤:١٧:٤٨ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضًا 12.83 نقطة ليقفل عند مستوى 11975.14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء “واس” لسوق الأسهم – 152 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلآف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، والنايفات، وأملاك، وبحر العرب، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وأكوا باور، وسدافكو، والخزف السعودي، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.92%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية. وكانت أسهم شركات: الراجحي، وبحر العرب، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 95.38 نقطة ليقفل عند مستوى 21056.03 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 27.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2517 صفقة.

الكلمات الدلالية:
البنوك السعودية شركات الراجحي مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مؤشر سوق الأسهم

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