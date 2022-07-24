“تويتر” تطلق ميزة جديدة للمناقشات الصوتية.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة التغريدات الأشهر “تويتر”، إطلاق ميزة جديدة، لجميع مستخدميها عبر الهواتف الذكية، تتمثل في إمكانية اقتطاع جزء معين من أية مناقشة صوتية، ومشاركتها عبر “Twitter Spaces”.

وبدأت الشركة في اختبار الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “Clips”، عبر إتاحتها لعدد محدود من المستخدمين، من مستضيفي المناقشات الصوتية، وليس المشاركين فيها، لكنها أصبحت الآن متاحة لجميع مستخدمي “تويتر”.

من جانبه، أوضح خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، أن الميزة الجديدة جاءت لتسهل على المستخدمين الاستفادة من أهم الأجزاء في المناقشات الصوتية، دون الحاجة إلى الاستماع إلى تلك المناقشات بشكل كامل”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وكشف الحارثي أن: “تويتر حرص طوال الفترة الماضية على اختبار العديد من المزايا الجديدة، بالتزامن مع دخوله حربًا قضائية مع إيلون ماسك، بعد إعلان انسحابه من صفقة الاستحواذ، وآخر تلك الميزات هي مشاركة أجزاء من المناقشات الصوتية مع عموم المستخدمين”.

وفي نهاية يونيو الماضي، قدم “تويتر” ميزة “Twitter Notes”، تسمح للمستخدمين بإنشاء مقالات بأساليب تحرير نصوص متطورة، مع إمكانية تضمين الصور والفيديو.

كما أطلق “تويتر” مؤخرًا ميزة جديدة تسمى “Circle”، تساعد مستخدميه في مشاركة التغريدات مع عدد معين من الأصدقاء.