الزائر الأبيض يكسو جبال السودة.. أمطار غزيرة وسيول جارية في عدد من مناطق المملكة (فيديوهات)

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، كيف جرت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تتساقط الآن على أجزاء مختلفة من مناطق؛ جازان ونجران والباحة وعسير” وخاصة “تهامة قحطان والفرشة وكحلا”، مع سيل متدفق بوادي عنقار جنوب المملكة.

فيما كسى الزائر الأبيض أعلى جبال المملكة “السودة”، وسط أجواء متقلبة ودرجات حرارة متفاوتة، وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

كما تدفقت السيول الجارية بعد أمطار غزيرة، على قيا جنوب الطائف بمنطقة مكة المكرمة، مع السيول التي جرت غرب سراة عبيدة ” المشرب والمحزمة”، إضافة إلى سيول الكريف ووادي مضارح شرق الخوايس شرق محافظة الحرجه 40 كم بمنطقة عسير.

وجرت السيول في وادي جازان بمحافظة العارضة، وعلى سنح شمال شرق يدمة شمال نجران نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة البارحة.

فيما هطلت اليوم أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظات العارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش وضمد وصبيا وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو والأمطار والسيول بحالة من البهجة، داعين الله تعالى أن يجعلها سقيا رحمة وبركة، وأن يعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير ومكة والمدينة وجنوب غرب الرياض، وقال إنها ستمتد لأجزاء من عُمان والإمارات واليمن.

فيما توقع خبير الطقس د . عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية وأنها تتسع اليوم شمالاً، مع تساقط أمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية “صحراء الربع الخالي” ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.