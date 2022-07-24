بالصور.. البنك المركزي يُدشّن مركز عمليات مشتركة لبنوك المملكة لمكافحة احتيال العملاء

تواصل- واس

دشّن محافظ البنك المركزي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، مؤخرًا، مركز العمليات المشتركة لبنوك المملكة، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها، والتي قد يتعرّض لها عملاء البنوك.

ويجمع المركز البنوك كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.

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وأكّد الدكتور المبارك، أن تأسيس هذا المركز يأتي انطلاقًا من دعم البنك المركزي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.

وبيّن المبارك، أن تشكيل مركز مُشترك يجمع البنوك تحت سقف واحد يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.

الجدير بالذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي الذي بادر بنك البلاد باستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي، ويقع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ 1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 متراً مربعاً وعدد 52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة.