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مشهد مؤلم.. سائق يغامر بعبور مجرى مائي أثناء تدفق السيول فوقعت الكارثة (فيديو)
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منوعات

مشهد مؤلم.. سائق يغامر بعبور مجرى مائي أثناء تدفق السيول فوقعت الكارثة (فيديو)

مشهد مؤلم.. سائق يغامر بعبور مجرى مائي أثناء تدفق السيول فوقعت الكارثة (فيديو)
٠١:٢٢:١١ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

تسبب إصرار سائق سيارة دفع رباعي على خوض مغامرة بالغة الخطورة بعبور وادي “ود المليسة” الواقع بين منطقتي “كالوقي” و”أبو جبيهة” بولاية جنوب كردفان بالسودان بعربته، فى وقوع كارثة.

وأثناء تدفق السيول، فقد السائق المتهور السيطرة على سيارته التي جرفتها المياه المندفعة بطريقة مُروِّعة لأسفل الوادي، متسببًا في مصرع عشرة أشخاص غرقًا، بينهم امرأتين، بينما نجا 13 بينهم السائق نفسه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وثّق كارثة جرف المياه المندفعة العربة إلى منطقة عميقة، وسرعان ما اختفت تحت المياه التي غمرتها بالكامل.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لسائق المركبة، الذي جازف بأرواح الركاب وتعمد عبور المجرى المائي، رغم تحذيرات المواطنين.

الكلمات الدلالية:
السودان السيول فى السودان كردفان

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