أوكرانيا: تصدير 60 مليون طن من الحبوب سيستغرق 24 شهرًا لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم، أن تصدير 60 مليون طن من الحبوب سيستغرق من 20 إلى 24 شهرًا، إذا لم تعمل الموانئ.

وأوضحت أن الأجهزة المعنية ما زالت مستعدة لاستئناف تصدير الحبوب رغم قصف الجيش الروسي لميناء أوديسا.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، إدانة واشنطن لقصف الروسي لميناء أوديسا الأوكراني، لافتًا إلى روسيا انتهكت التزاماتها في صفقة الحبوب بمهاجمة ميناء أوديسا، وأن القصف الروسي على الميناء يلقي بالشك حيال التزام روسيا باتفاق تصدير الحبوب.

وأضاف أن الهجوم الروسي يقوض جهود تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا بشأن تخفيف أزمة الغذاء، روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم، مؤكدًا أنه على روسيا وقف “عدوانها” وأن تنفذ بشكل كامل اتفاق تصدير الحبوب.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن القوات الروسية دمرت “بنى تحتية عسكرية” أوكرانية بضربات على ميناء أوديسا، مشيرة إلى أن المشاكل التي يواجهها الاتحاد الأوروبي ناجمة عن سياسة العقوبات التي ينتهجها ضد روسيا.