الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
النيابة العامة تُدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال
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النيابة العامة تُدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال

النيابة العامة تُدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال
١٢:٣٧:٥٥ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره (10000) عشرة آلاف ريال.

وأشار المصدر –حسب “عكاظ”- إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ (63000000) ثلاثة وستين مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

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إدانة مواطنة النيابة العامة حساب بنكي غسل أموال

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