وحالة وفاة واحدة.. “الصحة” تُعلن تسجيل 376 إصابة جديدة بكورونا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، أنها سجلت اليوم الأحد 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 660 حالة، ووفاة واحدة.

وحسب بيان إحصاء الوزارة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 807,591 حالة، من بينها 6,914 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 142 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضاف البيان، أن إجمالي حالات التعافي بلغ 791,438 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,239 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.