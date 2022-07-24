وبرنت يُسجل 102.84 دولارًا.. النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية بعد سلسلة من الخسائر

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سجلت أسعار النفط، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، انخفاضًا، لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية، بعد سلسلة من الخسائر، بسبب مخاوف الركود وضعف توقعات الطلب العالمي.

وفي المقابل، تلقى المعروض دعما، بعد استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي، فيما انخفضت أسعار النفط الجمعة 22 يوليو، مع ضعف توقعات الطلب العالمي، فضلا عن استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار إلى 102.84 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار إلى 95.27 دولار للبرميل.

وكذلك تراجعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.7% أو بنحو 1.65 دولار إلى 94.70 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%.

وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم سبتمبر بنسبة 0.6% أو بنحو 66 سنتا إلى 103.20 دولار للبرميل، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.2%.

وكشفت بيانات، أن الاقتصاد العالمي يتجه بنحو متزايد إلى تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة بسياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو، حسب “الاقتصادية”.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأمريكي في أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3% في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق، لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات انحسرت قليلا بعد استئناف ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.