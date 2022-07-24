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“التجارة” تستدعي 1416 “غسالة ملابس” من هذا النوع
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محليات

“التجارة” تستدعي 1416 “غسالة ملابس” من هذا النوع

“التجارة” تستدعي 1416 “غسالة ملابس” من هذا النوع
١٢:٣٧:٤٣ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء عدد 1416 “غسالة ملابس” من نوع “Ocarina” موديل 2020، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها داخل المملكة لكفاءة الطاقة.

وأوضحت الوزارة أن بيان القطع التي جرى استدعاؤها كالآتي:

أولا – 600 غسالة ملابس “Ocarina” 2020 سعة 7 كجم “OCRWMOU46907”

ثانيا – 819 غسالة ملابس “Ocarina” 2020″ سعة 9.5 كجم “OCRWMOU46909”.

وأفادت “التجارة” بضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة، لسحب الغسالة المشمولة، واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 3380 سيارة من ماركة “تويوتا Highlander”، موديلات 2001 و2022.

وأوضحت أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في تصنيع المقاعد الأمامية، قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء الواجب اتباعه هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، من خلال Recalls.sa ، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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الكلمات الدلالية:
التجارة تستدعي غسالة ملابس ماركة Ocarina وزارة التجارة

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