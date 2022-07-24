الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
10 نصائح لحماية طفلك من إدمان الجوال
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10 نصائح لحماية طفلك من إدمان الجوال

10 نصائح لحماية طفلك من إدمان الجوال
١٢:٤٢:٤١ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يقع الكثير من الأباء والأمهات في خطأ لا يدركون حجم خطورته وأثره على الأطفال، بتركهم أمام الهاتف الجوال أو التابلت من أجل قضاء وقت في مشاهدة أفلام الكرتون أو برامج الأطفال.

وحذر متخصصون في جامعة سان دييجو الأمريكية، من أن الإفراط في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يعرض الأطفال خاصة الذين لا تتجاوز أعمارهم العامين لمشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

وقال الدكتور جان توينج، أستاذ طب الأطفال في جامعة سان دييجو، إن نصف المشكلات الصحية العقلية تتطور في فترة المراهقة، فهناك حاجة إلى تحديد العوامل المرتبطة بقضايا الصحة العقلية، التي يمكن تغييرها.

وشدد على ضرورة أن يحرص الآباء والمعلمون على تقليل الوقت الذي يقضيه أطفالهم على الإنترنت أو مشاهدة التلفزيون أثناء دراستهم أو تنشئة أطفالهم، بحسب ما نشره “سكاي نيوز”.

وإليكم 10 نصائح لحماية الأطفال من إدمان الجوال والأجهزة الإلكترونية:

1- اقرأ لطفلك القصص والحكايات، لتنمية مهاراته اللغوية، وتحسين التفاعل والتواصل مع المحيط الخارجي.

2- أغلق التليفزيون والهاتف أثناء أوقات اللعب، لمنع تشتيت الانتباه.

3- للأمهات.. اجعلي طفلك يشاركك الأعمال المنزلية، في المطبخ وغيره، ليتعلم حمل المسؤولية وتنفيذ المهام.

4- كن قدوة حسنة لأطفالك، ولا تجعلهم يرونك وقتا طويلا تستخدم الجوال.

5- إذا ناداك طفلك وأنت جالس على الكمبيوتر أو الجوال، فعليك أن تجيب فورا وتتفاعل معه بشكل كامل.

6- الذهاب إلى متخصص حال ملاحظة أى تأخر لغوى أو مشكلة فى التركيز والانتباه.

7- مشاركة الطفل وقت تناول الطعام، والحرص على إغلاق التليفزيون والهاتف، والتفاعل مع الطفل والحديث معه.

8- الحرص على تعليم الأطفال ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم في س مبكرة والتركيز عليها.

9- تنظيم وقت استخدام الهاتف، وتحديد وقت معين للأطفال، لا يزيد عن نصف ساعة يوميا.

10- الاطلاع على المقالات والإرشادات الخاصة بالصحة العقلية للأطفال، ومتابعة نموهم بشكل دائم.

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إدمان الجوال الصحة العقلية جامعة سان دييجو الأمريكية خطر إدمان الجوال للأطفال

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