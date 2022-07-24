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بالإنفوجراف.. 5 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود
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بالإنفوجراف.. 5 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود

بالإنفوجراف.. 5 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود
٠٨:٤٢:٤٥ ص، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، أمس السبت، مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

وأفادت سجلات صحية حول العالم تسجيل أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، وفقًا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

فيما أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حالة طوارئ صحية قد تثير قلقًا دوليًا؛ وذلك في اجتماع عُقد الشهر الماضي.

منظمة الصحة العالمية تقول إنه في معظم الحالات، تختفي أعراض جدري القرود من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة.

ويتناول “انفوجراف” خاص بصحيفة تواصل الإلكترونية، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود، وهم:

1- من لديهم اتصال وثيق مع شخص مصاب بجدري القرود

2- الذين يتعاملون بانتظام مع الحيوانات مثل القوارض والقرود

3- العاملون في مجال الرعاية الصحية

4- الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة

5- الأطفال حديثو الولادة.

جدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضًا مشابهة لأعراض الجدري، حيث يبدأ بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق ويمكن أن يكون قاتلاً.

ينتقل جدري القرود إلى الأشخاص من مختلف الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات، لكن يمكن أيضًا أن ينتقل بين الأشخاص بعد الاتصال الوثيق.

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