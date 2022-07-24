بالصور.. جيش الاحتلال يقتل شابين فلسطينيين خلال عملية اقتحام في نابلس

تواصل – فريق التحرير:

قالت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن جيش الاحتلال قتل فجر اليوم، شابين فلسطينيين خلال عملية اقتحام في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن المصادر الطبية أكدت استشهاد مواطنين وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت عددًا من الشبان في أحد المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص والقنابل.

ونقلت عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن شابين قُتلا، وأصيب 10 آخرون برصاص قوات الاحتلال، أحدهم جروحه خطيرة بمنطقة الرأس، فيما أعلنت وزارة الصحة أن الشهيدين هما محمد بشار عزيزي “25 عامًا” وعبد الرحمن جمال صبح “28 عامًا”.

وأشارت إلى اندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحام وحصار منزل في البلدة القديمة في نابلس، ما أدى إلى اندلاع النيران بعد إطلاق قوات الاحتلال القذائف اتجاه المنازل.

فيما أعلنت مكبرات الصوت في نابلس الإضراب الشامل اليوم حدادًا على روحي الشهيديــن محمد العزيزي وعبود صبح الذين ارتقيا فجر اليوم برصاص الاحتلال.