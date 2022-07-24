أكاديمي: ارتفاع درجة حرارة الأرض لم يحدث منذ 125 ألف عام (فيديو)

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قال الأكاديمي والمهتم بالبيئة د. فرحان الجعيدي: نحن لسنا في عصر تغير مناخي، وإنما في مرحلة تذبذب مناخي، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض وصل إلى درجة غير مسبوقة، لم تحدث منذ 125 ألف سنة.

وفسّر الجعيدي أن التغير المناخي لما فوق معدلات الثورة الصناعية يعود إلى نمو المدن وتسارع وتيرة التحضر في العالم، وزيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وأوضح أن الاحتباس الحراري يحدث بسبب غازات منبعثة ويتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ولا سيما في المدن، ورأي الجعيدي أن ما تمر به الأرض الآن هو تذبذب مناخي، وليس تغيرًا بشكل عام؛ لأن درجات الحرارة سبق وأن وصلت إلى هذه المعدلات في يوم من الأيام.