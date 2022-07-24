خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في برنامج تمهير لتأهيل الخريجين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التسجيل في برنامج تمهير، حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح التدريب على رأس العمل بشكل خاص؛ لتطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية، سواءً كانوا حديثي تخرج أو ممن سبق لهم العمل؛ بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص؛ لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، وذلك من خلال بعض الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – تأكد من استيفاء شروط الالتحاق بالبرنامج.

2 – سجل عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

3 – اختر “جميع البرامج” من قائمة برامجنا.

4 – أكمل عملية التسجيل.

* المتطلبات:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة “فصلين دراسيين”.

3 – أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم “الفني أو الصحي أو الإداري” أو درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.

4 – ألا يكون على رأس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

5 – ألا يكون قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ 6 السابقة للتقديم.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 920020301″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.