كوريا الجنوبية.. 65 ألف إصابة جديدة بكورونا

تواصل – فريق التحرير:

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 65 ألفًا و 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكذلك 18حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسب وكالة الأنباء “واس”.

فيما أشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، في بيان، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 19 مليونًا و211 ألفًا و613، فيما بلغ مجموع الوفيات 24 ألفًا و873 حالة.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ينتشر بكثافة، ويؤدي إلى دخول حالات كثيرة للمستشفيات.

وأوضح أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بجنيف، أنه من الخطأ الاعتقاد بأن المتحور ليس خطيرًا، مشيًرا إلى أن عدد الحالات المصابة به الأسبوع الماضي فقط، وصل إلى حوالي 18 مليون حالة.