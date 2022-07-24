الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مستشار قانوني: سحب البنك لسيارة منتهية بالتمليك جريمة جنائية في هذه الحالة (فيديو)
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مستشار قانوني: سحب البنك لسيارة منتهية بالتمليك جريمة جنائية في هذه الحالة (فيديو)

مستشار قانوني: سحب البنك لسيارة منتهية بالتمليك جريمة جنائية في هذه الحالة (فيديو)
٠٣:٠٤:٤٨ ص، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المستشار القانوني عبدالرحمن الربعي، أنه لا يحق للبنك سحب سيارة منتهية بالتملك من العميل، إذا تأخر في السداد، دون أمر قضائي.

وقال الربعي، وفقا لقناة “الإخبارية”: ” إن سحب البنك لسيارة منتهية بالتملك من العميل دون أمر قضائي يعد جريمة جنائية وانتهاكا للخصوصية “.

وتابع أنه “يحق المطالبة الجنائية في هذا الأمر”، مؤكدا أنه للأشخاص حرمتهم ولهم مركباتهم الخاصة ومساكنهم، ولا يجوز تفتيشها إلا بأمر من النائب العام.

وأشار المحامي الربعي، إلى أن المستأجر يجب أن يتأكد من أن عقد الإيجار يكون في صالحه، لأن أكثر العقود اللي مرت علينا عقود إذعان تكون في صالح المؤجر.

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