إعلام روسي: «كييف» تقصف دونيتسك بقذائف حارقة

تواصل- وكالات:

أعلنت قوات دونيتسك- المنفصلة عن أوكرانيا لصالح روسيا- أن قوات “كييف” قصفت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي براجمات “غراد” مستخدمة قذائف حارقة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ممثل “دونيتسك”، في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، إن قوات كييف أطلقت ثلاثة صواريخ من راجمات “غراد” على منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي في دونيتسك.

ووفقا للمعلومات الأولية، فقد استخدمت القوات الأوكرانية قذائف حارقة بقصفها للمباني السكنية في دونيتسك. ويجري التحقق من الخسائر.