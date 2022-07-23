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إعلام روسي: «كييف» تقصف دونيتسك بقذائف حارقة
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دولي

إعلام روسي: «كييف» تقصف دونيتسك بقذائف حارقة

إعلام روسي: «كييف» تقصف دونيتسك بقذائف حارقة
٠٢:٥٥:٠٩ ص، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلنت قوات دونيتسك- المنفصلة عن أوكرانيا لصالح روسيا- أن قوات “كييف” قصفت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي براجمات “غراد” مستخدمة قذائف حارقة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ممثل “دونيتسك”، في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، إن قوات كييف أطلقت ثلاثة صواريخ من راجمات “غراد” على منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي في دونيتسك.

ووفقا للمعلومات الأولية، فقد استخدمت القوات الأوكرانية قذائف حارقة بقصفها للمباني السكنية في دونيتسك. ويجري التحقق من الخسائر.

الكلمات الدلالية:
اوكرانيا روسيا قنابل حارقة كييف

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