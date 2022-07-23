واشنطن تعلق على القصف الروسي في أوديسا.. انتهاك لاتفاق تصدير الحبوب

تواصل – وكالات:

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء أمس السبت، بقوة القصف الروسي على ميناء أوديسا الأوكراني.

وأوضح بلينكن في بيان أن “روسيا بمهاجمة ميناء أوديسا انتهكت التزاماتها في اتفاق تصدير الحبوب المبرم مع أوكرانيا”.

وطالب الوزير الأمريكي روسيا بـ”وقف عدوانها، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بشكل كامل”.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن روسيا نفت لأنقرة أي تورط لها في الضربات على ميناء أوديسا الأوكراني.

وقال أكار غداة توقيع كييف وموسكو في إسطنبول اتفاقاً بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية “الروس قالوا لنا إن لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وإنهم يبحثون هذه المسألة من كثب”.