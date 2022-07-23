هل زيت الزيتون يوسع وينظف شرايين القلب؟ استشاري يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية أن ما يتم تداوله بأن زيت الزيتون، يوسع وينظف شرايين القلب غير صحيح.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، رداً على سؤال هل زيت الزيتون يوسع وينظف شرايين القلب؟ الجواب: لا.

وأضاف د. عبدالله الذيابي “زيت الزيتون غير قادر على توسيع وإزالة رواسب الشرايين، هذه الرواسب تراكمت مع السنوات، لكنه خيار أفضل خصوصاً مع تناول الأغذية الصحية وممارسة الرياضة.