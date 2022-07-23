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المرور: «ساهر» يرصد مخالفات اللوحات «الأجنبية».. التزموا بالتعليمات والأنظمة لسلامتكم
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المرور: «ساهر» يرصد مخالفات اللوحات «الأجنبية».. التزموا بالتعليمات والأنظمة لسلامتكم

المرور: «ساهر» يرصد مخالفات اللوحات «الأجنبية».. التزموا بالتعليمات والأنظمة لسلامتكم
٠١:٥٠:٥٢ ص، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام جميع المركبات بالتعليمات والأنظمة المرورية، مؤكدة على أن نظام الرصد الآلي “ساهر”، يقوم بتصوير لوحات المركبات الأجنبية.

وأعلن “المرور” عبر “تويتر”، أن نظام الرصد الآلي (ساهر) يرصد مخالفات لوحات المركبات غير السعودية، مشددا على ضرورة الحرص على الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية في المملكة “لسلامتك وسلامة سالكي الطريق”.

وقال المرور: ” احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية”.

الكلمات الدلالية:
المرور رصد آلي ساهر لوحات غير سعودية

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