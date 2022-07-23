بعد إعلان الصحة العالمية.. الكويت تعلن خلوها من جدري القرود

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أعلى درجات الاستعداد إثر انتشار جدري القرود في 72 دولة، وهو ما جعلها تعلن حالة الطوارئ الصحية.

من جانبها أعلنت وسائل إعلام كويتية نقلًا عن مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أن الوضع الوبائي في الكويت آمن ومطمئن، ويجري التنسيق على مدار الساعة مع جهات صحية إقليمية وعالمية لرصد المستجدات.

وأشارت المصادر – حسب صحيفة القبس الكويتية- إلى أن الأطقم الطبية والتمريضية اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع الأوبئة، مبينة أن وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة بهذا المرض في البلاد حتى مساء أمس.

ولفتت إلى أن المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة، يعمل على حماية البلاد من المخاطر الصحية الطارئة عبر محاور عدة، أبرزها: الرصد والمتابعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وإعداد تقارير صحية دورية من واقع الميدان الصحي.