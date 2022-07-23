زلزالان قويان يضربان مناطق واسعة جنوب إيران

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر إيرانية أن زلزالين قويين ضربا إقليم هرمزغان في جنوب إيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بإقليم هرمزغان للتلفزيون الإيراني: “لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة”.

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الزلزالين كانا بقوة 5.7 و5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين كانت أقل بشكل طفيف.