السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
زلزالان قويان يضربان مناطق واسعة جنوب إيران
«يا أبا عمير ماذا فعل النغير».. مقطع مؤثر لطفل صغير عقب موت طائره الصغير
إحباط تهريب 35 كيلوجرام «حشيش» و52.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
إصابة 11 جميعهم أطفال.. مليشيا الحوثي تستهدف حي «زيد الموشكي» بقذائف الهاون
أهم 10 قرارات لـ«شؤون الجامعات».. تستهدف رفع كفاءة مخرجات ومنظومة التعليم الجامعي بالمملكة
اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات .. الاستثمار تنظم ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني غدًا

دولي

زلزالان قويان يضربان مناطق واسعة جنوب إيران

زلزالان قويان يضربان مناطق واسعة جنوب إيران
١٠:٤٠:٥٢ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر إيرانية أن زلزالين قويين ضربا إقليم هرمزغان في جنوب إيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بإقليم هرمزغان للتلفزيون الإيراني: “لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة”.

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الزلزالين كانا بقوة 5.7 و5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين كانت أقل بشكل طفيف.

الكلمات الدلالية:
إقليم هرمزغان الهلال الأحمر زلزال إيران مقياس ريختر

مواد ذات صلة

المزيد
طيران «التحالف» يشن غارات على شبوة جنوبي اليمن

طيران «التحالف» يشن غارات على شبوة جنوبي اليمن

منذ 7 سنوات
9 قتلى في تفجير في باكستان

9 قتلى في تفجير في باكستان

منذ 10 سنوات
انتصار جديد لـ«السترات الصفراء».. الرئيس الفرنسي يقرر رفع الأجور وخفض الضرائب

انتصار جديد لـ«السترات الصفراء».. الرئيس الفرنسي يقرر رفع الأجور وخفض الضرائب

منذ 4 سنوات
فيديو يوثق دخول القوات البرّية الروسية إلى أوكرانيا

فيديو يوثق دخول القوات البرّية الروسية إلى أوكرانيا

منذ 5 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *