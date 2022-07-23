السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«يا أبا عمير ماذا فعل النغير».. مقطع مؤثر لطفل صغير عقب موت طائره الصغير
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«يا أبا عمير ماذا فعل النغير».. مقطع مؤثر لطفل صغير عقب موت طائره الصغير

«يا أبا عمير ماذا فعل النغير».. مقطع مؤثر لطفل صغير عقب موت طائره الصغير
١٠:٣٢:٢٠ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في مقطع مؤثر؛ عبر طفل صغير عن حزنه بالبكاء الشديد على موت صديقه الطائر الصغير الذي كان يمرح ويلعب معه.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الطفل الصغير وهو يبكي بحرقة شديدة على فراق صاحبه الطائر الصغير وهو ممدد أمامه ميتا.

ويذكرنا هذا الفعل من الطفل الصغير بفعل أبو عمير صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ من الأم لأبي طلحة، غلام يقال له أبو عمير، معه عصفور يلعب به، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغشاهم في منزلهم ويجلس، وربما صلى في بيتهم.

فكان الصبي هذا يلعب بالعصفور، فمات العصفور، فجاء النبي فرأى هذا الغلام حزيناً مكتئبا لموت طيره أو عصفوره، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، وظل يلاطفه بهذه العبارات الرقيقة، ويكنيه يا أبا عمير حتى يزيل عنه حزن فراق عصفوره.

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