السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
إحباط تهريب 35 كيلوجرام «حشيش» و52.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
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محليات

إحباط تهريب 35 كيلوجرام «حشيش» و52.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

إحباط تهريب 35 كيلوجرام «حشيش» و52.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
١٠:٠٩:٠٦ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أحبطتْ دورياتُ حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، محاولات تهريب (35) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، و(52,200) قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي.

وألقت دورياتُ حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير  القبض على مهربيها، وهم (3) متهمين مخالفين لنظام أمن الحدود، (2) من الجنسية الإثيوبية، و(1) من الجنسية اليمنية.

كما ضُبِطَ بحوزتهم سلاحان ناريان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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35 كيلوجرام إحباط تهريب التداول الطبي حرس الحدود حشيش عسير

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