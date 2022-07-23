إحباط تهريب 35 كيلوجرام «حشيش» و52.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

تواصل- واس:

أحبطتْ دورياتُ حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، محاولات تهريب (35) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، و(52,200) قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي.

وألقت دورياتُ حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على مهربيها، وهم (3) متهمين مخالفين لنظام أمن الحدود، (2) من الجنسية الإثيوبية، و(1) من الجنسية اليمنية.

كما ضُبِطَ بحوزتهم سلاحان ناريان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.