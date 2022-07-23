السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات .. الاستثمار تنظم ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني غدًا
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اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات .. الاستثمار تنظم ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني غدًا

اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات .. الاستثمار تنظم ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني غدًا
٠٩:٤٦:٣٧ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تنظمُ وزارةُ الاستثمار ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني غدًا في جدة، بحضور فخامة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.
وتَتَضَمَّنُ أعمالَ الملتقى جلساتٍ حواريةً لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتعدين، والأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وسَيَتَخَلَّلُ الملتقى توقيعُ عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في عدد من المجالات الاستثمارية، كما ستُعقدُ اجتماعاتٌ ثنائيةٌ بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في المملكة وكازاخستان.
يذكرُ أنَّ إقامةَ الملتقى يأتي في إطار زيارة فخامة رئيس جمهورية كازاخستان للمملكة؛بهدف توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك،حيث يرتبطُ البلدان بتعاون وثيق بالمجالات كافة من خلال علاقة وثيقة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

الكلمات الدلالية:
اتفاقيات الاستثمار كازاخستان مجالات استثمارية مذكرات تفاهم ملتقى الاستثمار السعودي

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