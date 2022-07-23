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إصابة 11 جميعهم أطفال.. مليشيا الحوثي تستهدف حي «زيد الموشكي» بقذائف الهاون
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دولي

إصابة 11 جميعهم أطفال.. مليشيا الحوثي تستهدف حي «زيد الموشكي» بقذائف الهاون

إصابة 11 جميعهم أطفال.. مليشيا الحوثي تستهدف حي «زيد الموشكي» بقذائف الهاون
١٠:٠٤:٢٤ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، جريمة استهداف مليشيا الحوثي حي زيد الموشكي السكني بعدد من قذائف الهاون، من مواقع تمركزها في معسكر الأمن المركزي شمال شرق المدينة، والذي اسفر عن إصابة 11 جميعهم من الأطفال، بجروح متفاوتة

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: هذه الجريمة النكراء التي ترتكب في ظل سريان الهدنة الأممية.

وأضاف الإرياني أن تلك الخروقات تؤكد على تحدي مليشيا الحوثي الإرهابية للمجتمع الدولي؛ وعدم اكتراثه بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الانسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة؛ وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهداف المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات، ورفع الحصار فورا عن المدينة.

الكلمات الدلالية:
زيد الموشكي مدافع هاون معمر الإرياني ميليشا الحوثي

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