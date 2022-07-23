من بينها أرامكو.. وظائف للباحثين عن العمل في 4 جهات حكومية

تواصل ـ فريق التحرير:

في ظل اهتمام صحيفة تواصل برصد أفضل الوظائف المتاحة بالمملكة وتجميعها للقارئ الكريم.. نود أن نلفت عناية السادة القراء أن اليوم السبت كان هناك فرص متاحة بأكثر من جهة حكومية من بينها شركة أرامكو.

1 ـ أرامكو تعلن حاجتها لموظفين برواتب تنافسية

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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2 ـ برنامج «العمل عن بعد» يعلن عن وظائف

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

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3 ـ أسماء من اجتازوا الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية أسماء المتقدمين والمتقدمات (71 اسم) الذين اجتازوا مسابقة الوظائف الدبلوماسي (ملحق – سكرتير ثاني) لعام 1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

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4 ـ وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني،عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس للعمل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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