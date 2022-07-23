التعليم تعلن نتائج إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ

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أعلنت وزارة التعليم نتائج إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ

وأوضحت التعليم أن نسبة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بلغت 39% من نسبة المتقدمين.

يأتي هذا في ظل الانطلاق من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وتحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم، أعلنت الوزارة اليوم نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، والتي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، حيث شملت النتيجة نقل أكثر من 33900 ألف معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.

واعتمدت وزارة التعليم عدداً من الإجراءات المطوّرة للنقل، تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية؛ لسد الاحتياج التعليمي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإلغاء قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، وحفظ حقوق المتقدمين مع تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.