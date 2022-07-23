السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
التعليم تعلن نتائج إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ
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التعليم تعلن نتائج إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ

التعليم تعلن نتائج إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ
٠٨:٢٣:٥٠ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم نتائج إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ

وأوضحت التعليم أن  نسبة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بلغت 39% من نسبة المتقدمين.

يأتي هذا في ظل الانطلاق من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وتحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم، أعلنت الوزارة اليوم نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، والتي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، حيث شملت النتيجة نقل أكثر من 33900 ألف معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم. 

واعتمدت وزارة التعليم عدداً من الإجراءات المطوّرة للنقل، تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية؛ لسد الاحتياج التعليمي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإلغاء قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، وحفظ حقوق المتقدمين مع تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم. 
وتشمل إجراءات النقل المطوّرة لشـــاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة، تسمح للمتقدمين بتعديل الرغبات، وتمنحهم نقاطاً ومميزات إضافية، وتعطي نقاطاً لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، مع إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية.​
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