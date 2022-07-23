كان النبي ﷺ يزوره كل سبت.. مسجد قباء في أرقام

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وزارة الحج والعمرة بمعلومات قيمة عن مسجد قباء بالمدينة المنورة، مؤكدة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنّه كان يزور قباء كلّ سبت، راكبًا وماشيًا”.

وفي إنفوجراف توضيحي، نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أوضحت فيه المعلومات التالية عن المسجد الذي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بالزيارة الأسبوعية.

مسجد قباء في سطور:

ـ أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دخوله المدينة المنورة.

ـ كان النبي يقول: “من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصل فيه صلاة كان له كأجر عمرة”.

ـ تبلغ مساحته: 13.500 م2

ـ يستوعب 25.000 مصل

ـ يقع جنوب غربي المدينة المنورة