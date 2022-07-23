أرامكو تعلن حاجتها لموظفين برواتب تنافسية وراتب إضافي في شهر رمضان

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- طبيب بيطري

درجة دكتوراه في الطب البيطري (DVM)

خبرة 3-5 سنوات في كل من المجالات الجراحية والطبية

2- مستشار تقييم الوظيفة

درجة البكالوريوس من كلية أو جامعة معترف بها من قبل شركة أرامكو السعودية. يفضل الحصول على درجة الماجستير ولكنها ليست ضرورية.

ما لا يقل عن 12 عامًا من الخبرة ذات الصلة في دور الشركة المتعلق بتقييم الوظيفة (يمكن أن يشمل الهيكلة التنظيمية) ويفضل أن يكون ذلك في قطاع النفط والغاز أو ممارسة استشارية.

3- مهندس محاكاة مكامن غير تقليدية

درجة البكالوريوس في الهندسة أو الجيولوجيا أو الجيوفيزياء أو الفيزياء. ماجستير أو دكتوراه أمر مرغوب فيه

يجب أن يكون لديك خبرة مكثفة لا تقل عن 15 عامًا في مجال محاكاة المكامن في كل من المجالات التقليدية وغير التقليدية. من المتوقع وجود تاريخ تدريبي للدورات والندوات المتخصصة المناسبة. المنشورات الفنية تحظى بالتقدير ولكن الخبرة العملية المتعمقة لها أهمية قصوى.

4- مهندس تكييف HVAC

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

ما لا يقل عن عشر سنوات من الخبرة ذات الصلة في تشغيل وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

5- مهندس بترول

درجة البكالوريوس في هندسة البترول أو العلوم ذات الصلة بما يتناسب مع التخصص المطلوب. ستكون درجة متقدمة في اقتصاديات البترول أو الإحصاء ميزة.

خبرة ما لا يقل عن 5-8 سنوات

6- مدقق الطب الشرعي

درجة البكالوريوس و / أو الماجستير في المحاسبة أو المالية أو الموارد البشرية أو القانون أو علم الجريمة أو الامتثال أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.

عشر سنوات من الخبرة في المحاسبة الجنائية ، والتحقيق في الاحتيال ، والتدقيق ، وإنفاذ القانون ، والامتثال ، أو أي مجال ذي صلة حيث قمت باستخدام وتطوير المقابلات والتقنيات المتخصصة.

7- مدقق مالي رئيسي

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال آخر ذي صلة ؛ ويفضل أن يكون حاصلاً على درجة متقدمة تتعلق بالمحاسبة والتمويل.

ست سنوات من الخبرة في العمل إما في التدقيق الخارجي وشركات المحاسبة العامة في ممارسة التدقيق / الضمان أو وظيفة إعداد التقارير المالية لشركة مدرجة في البورصة ، والعمل مع اعتماد وتطبيق وتقديم معايير التقارير المالية الدولية.

8- كبير المدققين التشغيليين

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة.

سبع سنوات من الخبرة في التدقيق أو الهندسة أو عمليات المصانع داخل صناعة النفط والغاز أو من إحدى شركات التدقيق الأربعة الكبرى.

و غيرها …

مميزات العمل في شركة أرامكو:

رواتب شهرية تنافسية بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان.

بدل سكن سنوي.

إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي.

إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة.

الرعاية الطبية للموظف والزوجة والأطفال والوالدين.

خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة.

خيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة.

استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

مواصلات مجانية على حافلات أرامكو.

الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف : (اضغط هنا)