مليشيات إيرانية تشعل النار في مسجد بسبب تسميته على اسم الصحابي «أبو بكر الصديق» رضي الله عنه

تواصل ـ فريق التحرير:

قامت ميليشات إيرانية بإشعال النيران في مسجد أبو بكر الصديق، وذلك حقدا منهم على الصحابي الجليل رضي الله عنه.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المسجد وقد تأججت بداخله النيران من كل جانب، وتصعد من جنباته ألسنة النيران والدخان الكثيف.

كما يظهر في المشهد المصور عدد من الشباب والرجال يقومون بتصوير الواقعة الصادمة ويظهرون بعضا من المكان الذي به المسجد وهي مدينة حلب السورية.