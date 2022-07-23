الإعلان عن أسماء من اجتازوا الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية
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تعلن وزارة الخارجية مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية أسماء المتقدمين والمتقدمات (71 اسم) الذين اجتازوا مسابقة الوظائف الدبلوماسي (ملحق – سكرتير ثاني) لعام 1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
الوظائف السابقة:
1- سكرتير ثاني (عدد المرشحين والمرشحات 21).
2- ملحق (عدد المرشحين والمرشحات 50).
ملاحظة:
أوضحت الوزارة أنه سوف يتم التواصل معهم من خلال رسائل الـ SMS لاستكمال إجراءات التعيين.
للاستعلام:
1- وظيفة (سكرتير ثاني): اضغط هنا
2- وظيفة (ملحق): اضغط هنا