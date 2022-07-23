مليشيات إيرانية تشعل النار في مسجد بسبب تسميته على اسم الصحابي «أبو بكر الصديق» رضي الله عنه

الإعلان عن أسماء من اجتازوا الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية

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