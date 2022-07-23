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الإعلان عن أسماء من اجتازوا الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية

الإعلان عن أسماء من اجتازوا الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية
٠٣:٠٧:٠٦ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعلن وزارة الخارجية مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية أسماء المتقدمين والمتقدمات (71 اسم) الذين اجتازوا مسابقة الوظائف الدبلوماسي (ملحق – سكرتير ثاني) لعام 1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف السابقة:

1- سكرتير ثاني (عدد المرشحين والمرشحات 21).

2- ملحق (عدد المرشحين والمرشحات 50).

ملاحظة:

أوضحت الوزارة أنه سوف يتم التواصل معهم من خلال رسائل الـ SMS لاستكمال إجراءات التعيين.

للاستعلام:

1- وظيفة (سكرتير ثاني): اضغط هنا

2- وظيفة (ملحق): اضغط هنا

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اعلان اسماء الفائزين فرص عمل وزارة الخارجية وظائف دبلوماسية

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