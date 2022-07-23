تنبيه من الأرصاد: هطول أمطار على هذه الأماكن حتى الثامنة مساءً

تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، عدة تنبيهات من هطول أمطار رعدية على عدد من الأماكن في المملكة. ففي منطقة نجران توقع هطول أمطار على الخرخير ومحافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما توقع المركز، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب والمناطق المفتوحة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة يمتد تأثيرها على الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي), في حين يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة والمدينة المنورة.

تنبيه على المدينة المنورة

في السياق ذاته نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من موجة طقس حارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى ٤٨ أو أكثر .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفريش والمسيجيد والمندسة واليتمة ، تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرا .

أمطار على نجران

كما نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.