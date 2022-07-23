السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. حرق مقر تابع للحرس الثوري الإيراني بطهران
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بالفيديو.. حرق مقر تابع للحرس الثوري الإيراني بطهران

بالفيديو.. حرق مقر تابع للحرس الثوري الإيراني بطهران
٠٢:٠٧:٤٠ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعرض مقر تابع للحرس الثوري الإيراني في طهران ليلة أمس لهجوم بقنابل المولوتوف، أدى إلى اشتعال النيران، من دون إلحاق خسائر مادية.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مقر الحرس الثوري وقد تعرض لوابل من النيران التي تقذف عليه؛ وهو ما أدى إلى اشتعال النيران في يافطة كانت معلقة على أحد الجدران.

وأكدت مصادر صحفية أن المقر الذي تعرض لهذا الهجوم بالنيران هو مقر تابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة نسيم شهر بمحافظة طهران.

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الحرس الثوري حرق مقر للحرس نسيم بطهران وابل من النيران

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