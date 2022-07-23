السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة بجدري القرود في 72 دولة
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صحة

تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة بجدري القرود في 72 دولة

تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة بجدري القرود في 72 دولة
٠٢:٢٣:١٦ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت سجلات صحية حول العالم تسجيل أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، وفقا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

فيما أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية قد تثير قلقاً دوليا؛ وذلك في اجتماع عُقد الشهر الماضي.

في الوقت ذاته؛ كشفت السلطات الصحية بالولايات المتحدة عن رصد إصابتين بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة.

وقالت السلطات الصحية في بيان: “إنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين اللتين تم اكتشافهما، ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال العدوى بالمنزل”.

فيما أكدت السلطات الصحية أن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويتم علاجهما؛ ومن المنتظر أن يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ما إذا كان يتوجب أم لا على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي مرض جدري القرود.

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15300 إصابة الولايات المتحدة انتقال العدوى جدري القرود طفح جلدي

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