صحراء جرداء.. شاهد ماذا فعلت شدة الحر بحديقة الـ “هايد بارك” في لندن

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أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي، كيف حول ارتفاع درجات الحرارة حديقة الهايد بارك في لندن، إلى أرض جرداء بدون خضرة.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف اختفى العشب الأخضر الذي كان يزين الحديقة اللندنية، والتي تعد من أهم وأجمل حدائق العالم.

فيما كشف عمدة لندن صادق خان، أنه تم حصر ما لا يقل عن 41 منشأة في لندن، قد احترقت بسبب موجة الحر التي تجتاح المملكة المتحدة.

وأوضح أنه تم إعلان حالة حادث كبير على أثر الارتفاع الهائل في الحرائق في أنحاء العاصمة اليوم، لافتًا إلى أن فرق الإطفاء في لندن تحت ضغط هائل.

يأتي عقب إعلان بريطانيا وقف الرحلات الجوية في أكبر قاعدة جوية بالبلاد، نتيجة الطقس الحار الذي أدى إلى ذوبان مدرج القاعدة، حيث قرر سلاح الجو الملكي البريطاني، أوقف الرحلات الجوية من وإلى أكبر قاعدته الجوية في المملكة المتحدة لأن “المدرج قد ذاب” في الطقس الحار.

ووصلت درجات الحرارة في بريطانيا إلى أكثر من 40 درجة مئوية، أدت إلى اندلاع الحرائق في عدة مناطق ببريطانيا؛ أبرزها العاصمة لندن؛ بل ووصلت الحرائق في شرقي لندن لتصل إلى مبان سكنية.

وتشهد العديد من الدول الأوروبية موجة حر شديدة لم تشهدها من قبل، حيث أعلنت إسبانيا أنها فقدت 360 مواطنًا نتيجة الحرائق وموجة الحر.