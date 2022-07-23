بسبب حصار الحوثي.. لحظة انقلاب شاحنة نقل بضائع على طريق بديل مؤدي إلى تعز

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة انقلاب شاحنة نقل بضائع في نقيل “ظمران” على الطريق البديل المؤدي إلى تعز التي تحاصرها ميلشيا الحوثي الإرهابية.

حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز

وتسبب حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز في تفاقم معاناة النساء والأطفال وعرقلة وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وتقيد تنقلات المواطنين داخليا خاصة للفئات الأشد ضعفاً والأطفال وكبار السن.

ويعد فتح الطرقات بين تعز والمحافظات المجاورة من أهم بنود الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2 أبريل الماضي وتم تجديدها شهرين إضافيين، فيما رعت الأمم المتحدة مفاوضات شاقة لفتح الطرق لكنها وصلت لطريق مسدود بسبب تعنت مليشيات الحوثي.