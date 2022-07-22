“الأرصاد”ينبه: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بهذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل ” ثار وحبونا وبدر الجنوب وخباش وشرورة ويدمة”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم والعرضيات والجموم والكامل وخليص الشعيبة القنفذة الليث المظيلف والخرمة والمويه وتربة ورنية “.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”.

4 – منطقة الرياض، “العاصمة والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والخرج والدرعية والدلم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ورماح وضرما ومرات.

5 – منطقة عسير، وتشمل “البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وسراة عبيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط”.

6 – منطقة جازان، وتشمل “جزر فرسان والحرث والدائر بني مالك والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والدرب وبيش وأحد المسارحة وأبو عريش والطوال وصامطة وصبيا وضمد”.

7 – المنطقة الشرقية، وتشمل” الإحساء والجبيل والخبر والدمام والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وبقيق والبطحاء والعبيلة وذعبلوتن وحرص وسلوى”.

وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة والسحب الممطرة والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى الـ 8 مساءً.