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4 مصادر طبيعية للحديد و 4 أعراض تشير إلى زيادة نسبته في الجسم
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4 مصادر طبيعية للحديد و 4 أعراض تشير إلى زيادة نسبته في الجسم

4 مصادر طبيعية للحديد و 4 أعراض تشير إلى زيادة نسبته في الجسم
٠٢:٣٥:٥٩ ص، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

شددت مدينة الملك سعود الطبية، على أهمية حصول الجسم على كميات مناسبة من الحديد؛ للحفاظ على الصحة.

أهمية الحديد

وأوضحت، في إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن أهمية الحديد للجسم تتمثل في:

ـ المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم.

ـ المساعدة في نمو وصحة الجسم.

ـ يساعد في تصنيع بعض الهرمونات.

مصادر الحديد

كما أشارت إلى أن مصادر الحديد الطبيعية تتمثل في:

ـ السبانخ.

ـ الطماطم.

ـ العدس.

ـ الشوكولاتة الداكنة.

 

أعراض زيادة نسبة الحديد في الجسم

وحذرت مدينة الملك سعود الطبية من زيادة نسبة الحديد في الجسم؛ موضحة أن أعراض الزيادة تتمثل في:

– ألم البطن

-الإمساك

-القيء

-اضطراب نبضات القلب

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