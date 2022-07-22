الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أول محاكمة ناجحة من 48 عامًا.. إدانة مستشار ترمب بازدراء الكونجرس
بعد اتفاق إسطنبول.. أوكرانيا تُعلن تصدير 20 مليون طن من الحبوب
اليوم 24 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
شاهد.. السيول الضخمة تجرف المركبات في إيران
لا يسأل الناس أعطوه أو منعوه.. شخص لم تمنعه إعاقته عن العمل (فيديو)
الجيش اليمني: 277 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

أحدث الأخبار

أول محاكمة ناجحة من 48 عامًا.. إدانة مستشار ترمب بازدراء الكونجرس

أول محاكمة ناجحة من 48 عامًا.. إدانة مستشار ترمب بازدراء الكونجرس
٠٢:١٥:٣٧ ص، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات

في أول محاكمة ناجحة بتهمة ازدراء الكونجرس منذ عام 1974، أُدين ستيف بانون، أحد المساعدين الرئيسيين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والشخصية المؤثرة في اليمين، الجمعة بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه مذكرة استدعاء من اللجنة التي تحقق في هجوم وقع العام الماضي على مبنى الكابيتول، فيما يمثل انتصارا كبيرا للجنة التي يقودها الديمقراطيون.

ودانت هيئة محلفين بانون (68 عاما) بجنحتين لرفضه الإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق إلى لجنة مختارة من مجلس النواب، أثناء تدقيقها في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021.

تصل عقوبة كل واحدة من تهم ازدراء الكونجرس للسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وسنة خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 دولار و100 ألف دولار.

من جهته، حدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز موعدا لإصدار الحكم في 21 أكتوبر.

 

الكلمات الدلالية:
ازدراء الكونجرس اقتحام الكونجرس ترامب مستشار ترامب

مواد ذات صلة

المزيد
تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بمحايل عسير

تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بمحايل عسير

منذ 5 سنوات
التجارة تصادر أكثر من 7 آلاف سلعة غذائية فاسدة بالقويعية (صور)

التجارة تصادر أكثر من 7 آلاف سلعة غذائية فاسدة بالقويعية (صور)

منذ 8 سنوات
الصحة: مباشرو حالات “كورونا” تحت الاشتباه بالإصابة لمدة أسبوعين

الصحة: مباشرو حالات “كورونا” تحت الاشتباه بالإصابة لمدة أسبوعين

منذ 8 سنوات
لجنة “البنك الأهلي” الشرعية تجيز الاكتتاب.. وتؤكد: لا حرج

لجنة “البنك الأهلي” الشرعية تجيز الاكتتاب.. وتؤكد: لا حرج

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *