أول محاكمة ناجحة من 48 عامًا.. إدانة مستشار ترمب بازدراء الكونجرس

تواصل- وكالات

في أول محاكمة ناجحة بتهمة ازدراء الكونجرس منذ عام 1974، أُدين ستيف بانون، أحد المساعدين الرئيسيين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والشخصية المؤثرة في اليمين، الجمعة بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه مذكرة استدعاء من اللجنة التي تحقق في هجوم وقع العام الماضي على مبنى الكابيتول، فيما يمثل انتصارا كبيرا للجنة التي يقودها الديمقراطيون.

ودانت هيئة محلفين بانون (68 عاما) بجنحتين لرفضه الإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق إلى لجنة مختارة من مجلس النواب، أثناء تدقيقها في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021.

تصل عقوبة كل واحدة من تهم ازدراء الكونجرس للسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وسنة خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 دولار و100 ألف دولار.

من جهته، حدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز موعدا لإصدار الحكم في 21 أكتوبر.