بعد اتفاق إسطنبول.. أوكرانيا تُعلن تصدير 20 مليون طن من الحبوب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أنه سيتم تصدير20 مليون طن من محصول حبوب العام الماضي، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع روسيا في إسطنبول.

وأوضح أن كميات الحبوب الجاهزة للتصدير في أوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار.

وأكد وزير البنية التحتية الأوكراني، أن بلاده تخطط لتصدير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريًا عبر الموانئ.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة أن الصفقة الغذائية، التي أبرمت الجمعة في إسطنبول تشمل تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.

فيما طالب رئيس المجلس الأوروبي جوزيف بوريل، بسرعة بتنفيذ اتفاق إسطنبول بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى العالم، مؤكدًا أنه يمكن لاتفاق الحبوب الأوكرانية أن يفيد الملايين حول العالم، لذا يجب تنفيذه بصرامة.

وأكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، أن واشنطن ترحب باتفاقية الحبوب وتأمل أن تساعد في تخفيف الأزمة التي سببتها روسيا، وأنها ستراقب عن كثب مدى وفاء روسيا بأي التزام قطعته على نفسها من خلال اتفاقية الحبوب.

وفي العاصمة التركية إسطنبول وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاق برعاية الأمم المتحدة لإعادة فتح موانئ البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة تمت اتفاقية التي تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب إلى أسواق العالم، حيث تعهد الطرفان بعدم مهاجمة الموانئ المحددة بالاتفاقية التي من المقرر أن تستمر ١٢٠ يومًا مع إمكانية تمديدها.