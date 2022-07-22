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شاهد.. السيول الضخمة تجرف المركبات في إيران
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شاهد.. السيول الضخمة تجرف المركبات في إيران

شاهد.. السيول الضخمة تجرف المركبات في إيران
٠١:٤١:٤٥ ص، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول الضخمة وهي تجرف المركبات في إيران.

وأوضح الفيديو المتداول، السيارات وهي عائمة بعد أن جرفتها السيول التي تدفقت نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن بعض المناطق الجنوبية تعرضت لفيضانات وسيول، وأنه لم ترد حتى الآن إحصاءات كلية عن حجم الأضرار الواردة.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ “فارس”، أنه بعد تعرض المنطقة لسيول وفيضانات فإن الإحصائيات تشير إلى وقوع خسائر تصل إلى ألف مليار تومان، لافتًا إلى أن أكثر من 1100 وحدة سكنية تضررت في مختلف مدن محافظة فارس، منها 600 وحدة سكنية بحاجة إلى إعادة بناء و500 وحدة بحاجة إلى ترميم.

وحسب وكالة أنباء “إرنا” الرسمية، فإن السلطات قررت إرسال 29 فريقًا لتقييم الأضرار من قبل المؤسسة إلى قرى جابهار وكنارك ونيكشهر.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان أن الفيضانات في الأيام الأخيرة تسببت في خسائر في 4700 هكتار من الأراضي الزراعية في هرمزكان.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة إيران السيول فارس كرمان

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