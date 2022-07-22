الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مواطن لنقله 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود بمحافظة الدائر
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القبض على مواطن لنقله 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود بمحافظة الدائر

القبض على مواطن لنقله 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود بمحافظة الدائر
٠٩:٠٦:٤٢ م، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان، أنها تمنكت من القبض على مواطن لنقله 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأفواج الأمنية النيابة العامة محافظ الدائر نظام أمن الحدود

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