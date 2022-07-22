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مفاجأة.. استشاري يكشف سر انعدام التركيز وتدني مستوى التحصيل العلمي لدى الأطفال (فيديو)
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مفاجأة.. استشاري يكشف سر انعدام التركيز وتدني مستوى التحصيل العلمي لدى الأطفال (فيديو)

مفاجأة.. استشاري يكشف سر انعدام التركيز وتدني مستوى التحصيل العلمي لدى الأطفال (فيديو)
٠٨:٥٦:٣٦ م، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، د. يوسف الجذلاني، أن سر انعدام التركيز وتدني مستوى التحصيل العلمي لدى بعض الأطفال، يرجع إلى تضخم اللحمية وعدم معالجتها.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن تضخم اللحمية لدى الأطفال يؤثر على نمو الأسنان والفكين، ما يؤثر على مستوى التركيز وتدني التحصيل العلمي.

وأضاف أن الأطفال في عمر من سنتين وحتى 8 سنوات، يكون هناك تضخم للحمية، تكون أبكر وقد تكون أكثر تأخرًا في العمر، وهو الأكثر شيوعًا في هذه السن.

وعن الطرق العلاجية المتبعة عند تعرض الأطفال لتضخم اللحمية، أكد أنه في الدرجة الأولى يجب التشخيص الطبي الدقيق، عن طريق المنظار الذي يُعتبر أدق طرق العلاج في الوقت الحالي، وذلك لمعرفة حجم اللحمية أو وجود أية أسباب أخرى للتضخم والانسداد، ثم بعد ذلك يبدأ العلاج الطبي الذي ربما يكون عن طريق بخاخات مع بعض الأدوية، وإذا لم تنجح العلاجات الطبية يتم اللجوء إلى الجراحة.

وأشار إلى أن الكثير من الناس يظنون أنه بزوال اللحمية فإنها تزول مع العمر، لكنهم لا يدرون أنه قد يكون لها آثار سلبية بعد زوالها، ربما يؤثر على الفك وشكل الأسنان، والتركيز والتحصيل العلمي للطفل، مؤكدًا أن ذلك كله يرجع إلى ترك اللحمية وعدم إزالتها حتى يتخطى الطفل الـ 8 سنوات، مع وجود الشخير وانقطاعات النفس أثناء النوم.

الكلمات الدلالية:
التحصيل العلمي التركيز الشخير اللحمية طب الأطفال يوسف الجذلاني

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