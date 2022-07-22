الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح للوقاية من “جدري القرود”
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دولي

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح للوقاية من “جدري القرود”

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح للوقاية من “جدري القرود”
٠٨:٥٢:٣٤ م، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم، الموافقة على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القرود.

فيما عقدت، أمس الخميس، لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بدرس مدى خطورة ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود، اجتماعًا، لم تعلن بعد توصياته.

وتتجه منظمة الصحة العالمية لتصنيف فيروس جدري القرود كـ”حالة طوارئ عالمية” وفق ما ذكرته وسائل إعلام.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق من الشهر الماضي: “تفشي جدري القرود غير عادي ومقلق”.

وكان جيبرييسوس قد أعرب أمس الخميس عن قلقه من ارتفاع أعداد الإصابات بجدري القرود، حسب “القبس”

ولقاح ايمفانيكس Imvanex الذي ابتكرته شركة «بافاريان نورديك» Bavarian Nordic الدنماركية، أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013 للوقاية من الجدري، وتمّت الموافقة على استخدامه لمكافحة جدري القرود بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.

وستكلّف لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقًا للأرقام الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي”.

الكلمات الدلالية:
جدري القرود لقاح وقاية من جدري القرود منظمة الصحة العالمية وكالة الأدوية الأوروبية

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