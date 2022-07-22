الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
محمية طبيعية بالمملكة تضم أكبر “نعامة” في العالم
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منوعات

محمية طبيعية بالمملكة تضم أكبر “نعامة” في العالم

محمية طبيعية بالمملكة تضم أكبر “نعامة” في العالم
٠٨:٤٨:٣٨ م، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أنها تضم أكبر حيوان “نعامة” في العالم، ويسمى “struthio camelus”.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع النعامة يبلغ 2.74 متر، وتصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا بالساعة، كما يعد النعام هو الطائر الوحيد الذي يمتلك إصبعين فقط في كل قدم.

ومحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، كانت تعرف باسم محمية التيسية سابقًا، هي محمية ملكية طبيعة في المملكة تحت إشراف الديوان الملكي.

تقع المحمية في الجهة الشرقية من مدينة حائل، وتبلغ مساحتها 42 ألفًا و722 كيلومتر مربع، يتواجد في المحمية طائر الحبارى النادر.

أما الغطاء النباتي فهو جيد يمتاز بوجود أكثر من 50 نوع من النباتات أهمها أشجار الطلح والسدر، والشجيرات الأخرى مثل العوسج والعرفج والرمث.

وأعادت المحمية مقومات الحياة الطبيعية والفطرية إلى شمال شرقي البلاد، وفقًا لرؤية المملكة 2030″، وتحقيقًا لمبادرة السعودية الخضراء الطموحة، والهادفة إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة.

فيما بيّنت الهيئة أن طائر النعام الموجود بالمحمية يتغذى على النباتات، وبعض الزواحف والحشرات، كما يأكل الكثير من الرمال التي تساعده على الهضم.

وتزن بيضة النعام قرابة 1 كجم إلي 1 ونصف كجم، فيما يتناوب الذكر والأنثى على احتضان البيض لمدة تتجاوز 5 أسابيع.

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