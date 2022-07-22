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دولي

بسبب موجة الحر.. 1700 وفاة في إسبانيا والبرتغال

بسبب موجة الحر.. 1700 وفاة في إسبانيا والبرتغال
٠٨:١٣:٣٥ م، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، أن موجة الحر غير المسبوقة في أوروبا تسببت في وفاة 1700 شخص في إسبانيا والبرتغال.

وقال رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كليوغي، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن حرائق الغابات تقع حاليًا حتى في الشمال، وخاصة في الدول الإسكندنافية، مذكرًا أن حرائق الغابات قضت على 41 منزلاً في لندن في الأسبوع الجاري.

ويعاني عدد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة من موجة الحر غير التقليدية. وقال المتحدث باسم منظمة الأرصاد الجوية العالمية، روبرت ستيفانسكي، إن درجة الحرارة في أوروبا ستبقى مرتفعة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وكانت دول أوروبا وأبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليونان، أعلنت حالة الطوارئ، وأجلت عشرات الآلاف من المواطنين من مناطق الحرائق.

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الكلمات الدلالية:
إسبانيا ارتفاع درجات الحرارة البرتغال التغير المناخي حالة الطوارئ حرائق الغابات منظمة الصحة العالمية

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