14 مواطنًا و8 مقيمين.. القبض على 24 مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا هذه المخالفات

تواصل – واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها تمكنت من القبض على 24 مخالفًا لنظام البيئة، 14 مواطنًا، و8 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسيتين الهندية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي 730 متنًا من الإبل، و 300 رأس من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وطالبت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

في الوقت نفسه، تواصل الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.